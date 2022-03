Procurador condenado por corrupção recebe há três anos salário de 5600 euros sem trabalhar

Procedimento disciplinar arrasta-se há seis anos porque ficou a aguardar pelo desfecho do processo-crime. Só em Dezembro passado, o procurador Orlando Figueira recebeu acusação disciplinar que pede a sua demissão. Defesa diz que caso prescreveu.

O procurador Orlando Figueira, condenado a seis anos e oito meses de cadeia no final de 2018 por ter sido corrompido pelo ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente no âmbito da Operação Fizz, está há três anos a receber do Ministério da Justiça um salário mensal bruto de 5600 euros, sem estar a trabalhar.