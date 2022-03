Ribau ao ataque: “Montenegro pertence ao passado”

Com Rui Rio ausente por ter sido infectado com o vírus SARS-CoV-2, o conselho nacional do PSD prepara-se para, durante a noite desta segunda-feira, apreciar a proposta de datas para directas e congresso mas sem de garantias de aprovação. À chegada, José Ribau Esteves, o presidente da Câmara de Aveiro que assume estar a ponderar uma candidatura à liderança, disparou em várias direcções e foi duro com o seu possível adversário - Luís Montenegro.