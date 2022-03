Rui Rio falha Conselho de Estado e Conselho Nacional do PSD devido a covid-19

O Presidente do PSD, Rui Rio, está impedido de participar na reunião do Conselho de Estado desta tarde, e também não marcará presença no Conselho Nacional do partido, agendado para as 21h00 desta segunda-feira, em Ovar (Aveiro), depois de ter testado positivo covid-19, informa o PSD numa nota à comunicação social.

Apesar de apresentar sintomas muito ligeiros, de acordo com as normas da DGS em vigor, terá de permanecer em isolamento nos próximos dias, não podendo igualmente estar presente nas reuniões da Comissão Permanente da Assembleia da República, que se realizam amanhã e quarta-feira, acrescenta o comunicado.

Ao que o PÚBLICO apurou, Rui Rio decidiu fazer um teste à covid-19 devido a dores de garanta. O teste foi feito depois do almoço na sede nacional do PSD pelo que agora o presidente do partido terá de ficar em isolamento profiláctico.

O Conselho Nacional desta segunda-feira vai votar a proposta da direcção nacional de calendário eleitoral, que prevê que o próximo presidente social-democrata seja escolhido em eleições directas em 28 de Maio. O congresso do partido está marcado para os dias 1,2 e 3 de Julho, no Coliseu do Porto.

Da ordem de trabalhos da reunião do conselho nacional consta a “aprovação da proposta da comissão política nacional (CPN) sobre a antecipação da eleição directa do presidente da comissão política nacional e consequente marcação do congresso nacional do PSD”, bem como a aprovação do Regulamento da eleição do presidente da comissão política nacional e do 40.º congresso nacional.

A proposta da CPN prevê também a possibilidade de haver uma segunda volta (no caso de haver mais do que dois candidatos e nenhum obter mais de 50% dos votos dos militantes) se realize no dia 4 de Junho e que o congresso decorra no Coliseu do Porto, um espaço emblemático da cidade.

Se os conselheiros nacionais aprovarem esta noite o calendário eleitoral da direcção, Rui Rio vê o seu desejo de abandonar a presidência do partido no final do primeiro semestre.