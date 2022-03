No São Jorge, o choro dos bebés é muito bem-vindo

O filme é para os “recém-pais”, mas o ambiente é criado a pensar nos bebés. Nas “sessões marsupiais” que acontecem mensalmente no cinema lisboeta, a ideia é dar aos pais a possibilidade de irem ao cinema com os seus filhos, sem stress.

Apesar de ser uma sessão aberta a todos, quer tenham crianças ou não, quem vai é avisado previamente que “poderá haver algum barulho”. Mas “não há problema nenhum” porque é esse mesmo o propósito desta iniciativa do Cinema São Jorge, em Lisboa, que assinalou recentemente o seu 72.º aniversário, explica a apresentadora antes de o filme começar. Neste domingo, exibiu-se A Vida Extraordinária de Louis Wain, de Will Sharpe, com Benedict Cumberbatch no elenco.