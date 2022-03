Patrícia Portela diz que foi afastada do Viriato por “incompatibilidade” com o CAEV

Ex-directora artística foi “convidada a sair” do equipamento de Viseu em Fevereiro e diz que há uma “resistência” à mudança. CAEV alegou deterioração na relação com os trabalhadores. Para o final da tarde desta segunda-feira está marcada uma Assembleia Geral do CAEV, pedida por sócios que consideram que o afastamento de Patrícia Portela não foi devidamente explicado.

O afastamento da directora artística do Teatro Viriato, Patrícia Portela, deveu-se a incompatibilidade com a direcção da associação cultural que gere aquele espaço de Viseu, o Centro de Artes do Espectáculo de Viseu (CAEV). A explicação é avançada pela própria ao PÚBLICO e contradiz a justificação que a direcção do CAEV deu aos seus sócios. Sócios esses que pediram uma Assembleia Geral, marcada para o final da tarde desta segunda-feira, por considerarem que o afastamento de Patrícia Portela não foi devidamente explicado.