BAFTA e críticos americanos reforçam favoritismo de Jane Campion e O Poder do Cão para os Óscares

O fim-de-semana foi bom para Jane Campion e O Poder do Cão — e, por conseguinte, para a Netflix, que produziu o filme que se perfila cada vez mais como o vencedor dos próximos Óscares. Primeiro foram os prémios da Guilda dos Realizadores dos EUA; depois, a noite de domingo começou com os BAFTA para a realizadora e para o filme, e a madrugada de segunda-feira findou com as distinções de Melhor Filme e Melhor Realização dados nos Critics Choice Awards.