Angela Merkel é o Chamberlain da guerra na Ucrânia

Não foi Merkel a inaugurar a política de dependência alemã do gás russo e as relações de amizade entre os dois países. O seu antecessor Gerard Schroeder, entretanto nomeado para a Gazprom, começou a cooperação. Mas se em 2014 a dependência alemã do gás russo era de 33%, agora é de 55%.

Dezasseis anos depois, quando Angela Merkel saiu da chancelaria, o mundo quase todo festejou a “grande estadista” e o seu legado. Pessoas que se tinham chocado com a gestão alemã da crise financeira (e é bom lembrar que o euro foi “salvo” pelo italiano Mario Draghi, então no BCE e não por Merkel) reconciliaram-se com a sua decisão de abrir as portas aos refugiados sírios em 2015 e com algumas mudanças na rígida concepção da política económica europeia.