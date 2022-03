E ao terceiro dia de ModaLisboa, o desportivo clássico de Luís Buchinho

Este sábado, no Hub Criativo do Beato, destacaram-se as colecções de Buzina, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Hibu. A tarde foi marcada pelo desfile do consagrado Luís Buchinho, que confessa sentir-se “frágil” há dois anos.

Junto às escadas, que dão acesso à sala de desfiles, no Hub Criativo de Beato, a fila é longa. Dentro de instantes, o consagrado Luís Buchinho apresentará a proposta do próximo Outono/Inverno, um híbrido entre a faceta mais sensual da assinatura do criador com as silhuetas minimais de uma mulher que encontra protecção no sportswear. No terceiro dia de desfiles da 58.ª ModaLisboa destacaram-se, ainda, Buzina, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Hibu.