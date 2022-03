Mitigar o impacto, compatibilizar vontades: debate sobre a nova ponte no Porto continua

As imposições do caderno de encargos do concurso internacional para a construção da nova ponte sobre o Douro serão respeitadas e são “factos não negociáveis” nas conversas que a Metro do Porto, autarquias do Porto e de Gaia, Universidade do Porto e gabinete dos sucessores de Edgar Cardoso, vencedores do concurso, vão iniciar nos próximos dias para melhorar a integração urbanística da travessia. Quem o diz é a própria Metro, afastando definitivamente a possibilidade de a ponte entrar no Porto em túnel, como vários especialistas defendiam. O diálogo para “compatibilizações de projectos e perspectivas” será, ainda assim, produtivo, promete fonte oficial da empresa: “Vamos passar da ideia vencedora, que é um traço largo, ao risco fino do detalhe de execução de todas as especialidades.”