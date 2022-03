Durante seis dias, os céus da Beira Baixa vão colorir-se com balões de ar quente

A Beira Baixa quer voar mais alto e volta a apostar no balonismo. São quase duas dezenas de balões de vários países num festival de boas vistas. Com passagem por Penamacor, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Oleiros. Há várias actividades, incluindo baptismos de voo.

Anote na agenda: entre os dias 25 a 30 de Março vai realizar-se a segunda edição do evento de balonismo Voar na Beira Baixa, que procura dar a conhecer a natureza, cultura e gastronomia desta região do Centro de Portugal.

Durante seis dias, cerca de 15 a 20 balões oriundos de vários países prometem colorir o céu da Beira Baixa, demonstrando que os voos turísticos em balão de ar quente são um contributo para o desenvolvimento turístico da região. Os balões iniciam o seu percurso em Penamacor e seguem depois para Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Oleiros.

Cada município irá assistir ao voo livre dos balões e também proporcionar aos visitantes baptismos de voo em balão estático entre as 8h e as 10h. Em simultâneo decorrerão jogos tradicionais portugueses de participação gratuita e abertos ao público. Serão também organizados passeios de BTT e caminhadas.

O público terá também oportunidade de assistir ao Night Glow, um espectáculo de luz e som, onde os balões irão sincronizar os seus queimadores ao ritmo da música.

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa reforça assim a consolidação de um novo produto turístico, os “voos de balão de ar quente com passageiros” comercializados pela Windpassenger. “A realização do evento procura contribuir para posicionar a Beira Baixa, gradualmente, como um dos centros do balonismo português e, por conseguinte, contribuir para a qualificação e valorização turística do potencial endógeno diferenciador da região”, lê-se em comunicado.

O evento Voar uma Beira Baixa acontece no âmbito do projecto Beira Baixa: 3 Dias 3 Experiências, co-financiado pelo Centro 2020, em parceria com a Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal.