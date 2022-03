Director do Departamento de Cultura de Coimbra vai liderar Convento São Francisco

O actual director do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Francisco Paz, assume, a partir desta sexta-feira, a programação do Convento São Francisco, depois de Celeste Amaro ter saído do cargo, afirmou autarquia.

Francisco Paz vai assumir a programação artística e cultural do Convento São Francisco (CSF), acumulando-a com as actuais funções que desempenha à frente do Departamento de Cultura e Turismo, disse a CMC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O anúncio surge depois de, na segunda-feira, ter sido comunicado que a ex-directora regional da Cultura do Centro, Celeste Amaro, que é funcionária do município, ter sido afastada da liderança daquele espaço cultural de Coimbra, menos de uma semana depois de ter assumido funções.

Francisco Paz, que está na Câmara de Coimbra desde 2014, desempenhou várias funções no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), nomeadamente a de director artístico entre 1994 e 1996, foi membro da Cooperativa Bonifrates e do Grupo Etnográfico e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC) e responsável pela direcção artística do festival José Afonso, uma organização da Câmara e do TAGV.

Segundo a Câmara de Coimbra, o intuito é “apoiar o executivo na concepção e implementação de políticas e estratégias no domínio cultural e artístico”, “promover e coordenar programas e projectos de salvaguarda e valorização do património cultural, incentivo à criação artística e difusão cultural, bem como de promoção, nacional e internacional, da cultura do Município”, entre outros objectivos.

“Sendo o CSF o mais importante equipamento cultural municipal, é fundamental que o trabalho de programação prime pela qualidade, eclectismo cultural, trabalho de equipa e gestão rigorosa, daí a importância de se encontrar, rapidamente, esta solução interna, sempre na procura do melhor caminho de servir todos os públicos e de afirmar Coimbra como um dos principais pólos culturais de Portugal e da Europa”, afirmou o presidente da Câmara, José Manuel Silva, citado na nota de imprensa.

Na mesma nota, Francisco Paz promete colocar todo o seu “empenho e dedicação ao serviço da Câmara de Coimbra e do CSF”.

A Câmara de Coimbra recorda ainda que no presente ano será apresentada em primeira mão ao executivo camarário a proposta do novo modelo de gestão para o Convento São Francisco.

A restante estrutura do CSF mantém-se, com Filipe Carvalho a continuar a liderar a Divisão de Gestão e Programação do Convento São Francisco.

Na segunda-feira, após a comunicação do afastamento de Celeste Amaro do Convento, José Manuel Silva esclareceu que a saída se deveu à ausência de “entrosamento perfeito” entre a equipa do Convento e a antiga directora regional da Cultura.

“Havia que tomar alguma decisão e, quando é necessário tomar decisões, o presidente da Câmara de Coimbra tem a obrigação de o fazer, no sentido de preservar o bom entendimento entre as pessoas e o bom funcionamento do Convento São Francisco”, disse.