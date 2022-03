Rio aponta directas para Junho e congresso para Julho

Miguel Poiares Maduro está no terreno a recolher apoios e Carlos Moedas está a ser pressionado para avançar.

A comissão política de Rui Rio vai levar ao conselho nacional duas propostas de datas para as directas e congresso, para que se realizem entre Junho e Julho, apurou o PÚBLICO. Este foi o plano decidido na última reunião da comissão política nacional. Assim que as datas forem aprovadas, na próxima segunda-feira, espera-se que os potenciais candidatos se apresentem. Miguel Poiares Maduro está a fazer contactos e Carlos Moedas está a ser pressionado. E tudo indica que Luís Montenegro apresentará em breve a sua candidatura à liderança do PSD.