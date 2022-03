Caretos de Podence a caminho do Dubai: vão chocalhar na exposição mundial

Património da Humanidade, o Entrudo Chocalheiro vai fazer tropelias no Pavilhão de Portugal da Expo 2020. E o seu concelho, Macedo de Cavaleiros, tem mais uma meta para além da promoção: no final da exposição, que seja levado para Podence o Pavilhão de Portugal.

Os Caretos de Podence vão chocalhar na Expo Dubai, com uma actuação agendada para sábado, no pavilhão de Portugal, dos coloridos mascarados do Entrudo transmontano elevados a Património da Humanidade, divulgou o município de Macedo de Cavaleiros.

Este concelho do distrito de Bragança é o berço dos protagonistas do Entrudo Chocalheiro que somam assim mais um país aos dez onde levaram, ao longo das últimas décadas, o nome da aldeia que anualmente atrair curiosos portugueses e estrangeiros àquela que se assume como “o Carnaval mais genuíno de Portugal”.

Os Caretos actuam no sábado numa iniciativa integrada na representação portuguesa da mais importante feira internacional e que “é o palco certo para promover além-fronteiras uma tradição tão única e tão característica”, na opinião do presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues.

A autenticidade desta tradição foi reconhecida, em Dezembro de 2019, como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a organização das Nações Unidas para a Cultura, Educação e Ciência.

O autarca local acredita que esta actuação no Dubai “é uma excelente oportunidade de promoção do Entrudo Chocalheiro, dos Caretos de Podence e do território num importante mercado turístico e que pode abrir portas à atracção de novos turistas para o concelho”.

“Estamos a falar de um evento de cariz global, por onde têm passado milhões de visitantes que, com esta animada e colorida presença, podem descobrir aqui novos territórios para visitar”, considera.

A comitiva dos Caretos partiu para o Dubai na madrugada desta quinta-feira e, segundo a autarquia, “na bagagem vai o enorme desejo de levar o nome de Podence e de Macedo de Cavaleiros, mais uma vez, além-fronteiras”.

Esta viagem segue-se à enchente dos quatros dias de Entrudo Chocalheiro que, depois de dois anos de pandemia, levou à pequena aldeia de Podence, onde vivem menos de 200 pessoas, “cerca de 50 mil visitantes não só de todo o país, mas também da vizinha Espanha e dos Estados Unidos”, segundo o autarca.

A ida dos Caretos ao Dubai será também “uma oportunidade para reforçar o desejo” de, no final da exposição mundial, levar para Macedo de Cavaleiros o pavilhão de Portugal.

“Tanto o Governo anterior como o senhor Presidente da República mostraram já alguma abertura para concretizar este nosso sonho”, enfatizou.

Para o presidente da Câmara, “receber em Podence esta importante obra da engenharia e arquitectura nacional seria muito importante para valorizar um território demograficamente deprimido e que precisa de novos pólos de atracção, que ajudem a combater a sazonalidade”.

O autarca quer o pavilhão de Portugal em Podence para “servir de um espaço digno para receber e dar aos visitantes uma perspectiva da riqueza do território”, durante todo o ano.

Macedo de Cavaleiros tem dois picos turísticos durante o ano, um no verão no Azibo com “elevada procura” das praias fluviais, actividades ligadas à natureza e desportos náuticos.

Os primeiros meses do ano são marcado pelo Entrudo Chocalheiro e pela Feira da Caça e do Turismo.