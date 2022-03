Sempre sonhei visitar a casa dos meus antepassados em Odessa — mas não desta forma

Visitar Odessa, a cidade onde os meus pais e os meus avós nasceram, era um sonho que tinha há muitos anos. Cada vez que falava com alguém que estava na Ucrânia e dizia que a minha família era de lá, comentavam sempre alguma coisa acerca dos encantos da cidade. E todas as vezes, com vergonha, acabava por admitir que ainda não a conhecia.