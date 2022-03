Habitação: em defesa do público

Vejam-se as prioridades anunciadas e as novas propostas de Carlos Moedas, onde encaixa o objetivo de alienação de fogos municipais, aliás evidente no programa Novos Tempos.

Falemos sem rodeios: a defesa do Direito à Habitação passa prioritariamente pela promoção da habitação pública, no cumprimento da Lei de Bases. É esta que garante equidade no acesso – combatendo o preconceito e a discriminação. É essencial para assegurar estabilidade às famílias, particularmente relevante na situação de emergência social resultante da pandemia, bem como para intervir num mercado que se vê cada vez mais desregulado. Verificamos por isso com preocupação que a política do atual executivo municipal passa pela promoção privada da habitação em Lisboa, desinvestindo no sector público.