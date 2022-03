Câmara de Cascais fretou avião na Roménia para resgatar 250 refugiados ucranianos

A Câmara Municipal de Cascais fretou um avião que, nos próximos dias, vai trazer para Portugal cerca 250 refugiados da fronteira de Roménia com a Ucrânia para Portugal. Nesta quarta-feira partiu do nosso país uma equipa de quatro pessoas, entre as quais o vice-presidente Miguel Pinto Luz, que vai recolher informação e organizar a viagem de resgate.

A equipa municipal chega nesta quarta-feira ao fim da tarde à cidade fronteiriça de Siret onde fará os primeiros contactos com vista a identificar os cidadãos ucranianos que desejem vir para Portugal.

Após o voo humanitário, que deverá chegar a Portugal no início da próxima semana, a autarquia de Cascais tem já preparado no centro logístico do município, em Carrascal do Alvide, na freguesia de Alcabideche, instalações para acolher cerca de 250 pessoas, mas cuja capacidade pretende ampliar nos próximos dias para 300 refugiados que não tenham familiares que os acolham em Portugal. Neste centro estão também a ser recolhidos bens que serão enviados paras as fronteiras com a Ucrânia nos próximos dias.

“Não é apenas a Ucrânia que está a ser atacada. São os nossos valores, a nossa liberdade, a nossa democracia”, afirmou o presidente da autarquia, Carlos Carreiras (PSD), num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social.

Além da realização do voo, a Câmara Municipal de Cascais lançou um apelo para o envio de contactos de cidadãos que estejam naquela fronteira através da Linha Cascais 800 203 186 (de segunda a sexta das 9h00 às 18h00) ou whatsapp Cascais +351 919 995 312 ou e-mail: sosucrania@cm-cascais.pt. As pessoas que tiverem familiares e/ou amigos portugueses ou ucranianos fugidos da guerra devem contactar estes números a partir desta quarta-feira entre as 9h00 e as 18h00.

Por outro lado, a autarquia, em parceria com diversas entidades, está a recolher também dados de famílias que tenham condições para acolher os refugiados em território português.

Em Portugal, dezenas de autarquias estão a recolher bens para enviar para os refugiados que estão nas diversas fronteiras da Ucrânia e para o próprio país invadido pela Rússia e a organizar caravanas humanitárias rodoviárias de resgate de refugiados, mas até agora nenhuma tinha fretado um avião.