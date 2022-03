A Beer In The Sky: a cerveja “literalmente a ver estrelas” no Castelo de Alandroal

Entre 10 e 12 de Junho, a vila alentejana recebe a primeira edição do festival que põe a cerveja artesanal e os astros alinhados no mesmo copo.

Quarenta cervejeiras, 200 rótulos e uma série de “novas apostas”, como sidras, kombuchas ou destilados. Aos números que dão corpo à promessa de uma festa bem regada, juntam-se as estrelas no céu. Estão dadas as coordenadas para o novo festival ABITS – A Beer In The Sky, que leva o movimento cervejeiro ao Castelo de Alandroal, entre 10 e 12 de Junho.

Depois de um par de anos à espera de serventia, por conta da pandemia, e numa organização da autarquia em parceria com a promotora OG & Associados – que, de 14 a 17 de Julho, volta a montar o Artbeerfest em Caminha – o evento faz a sua estreia na vila alentejana e promete pôr “o movimento cervejeiro internacional literalmente a ver estrelas”, faz saber a nota de imprensa.

Aliando “duas tendências mobilizadoras”, a cerveja artesanal e a observação astronómica, e aproveitando a paisagem celeste da região – onde se encontra o premiado observatório Dark Sky Alqueva, que inspira também uma garrafa de edição especial – o festival alinha no mapa produtores, provas, harmonizações, demonstrações culinárias, música, performances e animação de rua, complementando “a já consolidada oferta da gastronomia e dos vinhos alentejanos” e dinamizando a economia local.

A festa não se fica pelo interior das muralhas: para 9 de Junho está marcado um “aquecimento” na Praia Fluvial de Azenhas Del Rei, nas margens do Alqueva, com as batidas do colectivo Pilantragi e dos DJ Rodrigo Bento e Rodrigo da Matta & Friends a comandar um final de tarde onde entram cerveja, vinho, dança, “fogueiras acolhedoras e barbacoas”.