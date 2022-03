O primeiro teaser trailer de Obi-Wan Kenobi vem com Ewan McGregor e John Williams

A Disney+ lançou esta quarta-feira o primeiro teaser trailer para a sua próxima série Star Wars, um dos mais aguardados títulos do ano para a plataforma de streaming, para os espectadores da saga galáctica criada por George Lucas e para as “guerras do streaming” em que cada serviço digital luta pela atenção e assinatura dos espectadores. As primeiras imagens de Obi-Wan Kenobi devolvem não só o protagonista Ewan McGregor à personagem que encarnou nas “prequelas” de Star Wars, mas também a composição original de John Williams, inseparável dos nove filmes da saga, ao universo dos Jedi.

Obi-Wan Kenobi estreia-se a 25 de Maio na plataforma de streaming da Disney, estúdio e conglomerado que desde 2012 detém a Lucasfilm e, por conseguinte, o franchise multimilionário que é Star Wars. É a terceira série de televisão digital e acção real da fase streaming de Star Wars e além de Ewan McGregor conta também com Hayden Christensen, que retoma o papel de Anakin Skywalker, já na sua fase Darth Vader.

São duas estrelas de três filmes que durante algum tempo foram mal-amados pelos espectadores e por alguma crítica, as prequelas que George Lucas criou entre 1999 e 2005 para dar um início à saga Skywalker com que mudou o sistema da indústria cinematográfica em 1977. Lucas voltou a realizar, o que fez pela primeira vez desde 1977, e há um novo espírito de apreciação pelos filmes em que contou a história de Anakin Skywalker até à sua transformação num dos vilões mais reconhecíveis da cultura popular.

A nova série passa-se precisamente dez anos depois dos acontecimentos de Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith e no trailer podem ver-se outras personagens conhecidas como a do Tio Owen, interpretado enquanto jovem por Joel Edgerton. O elenco inclui ainda Benny Safdie, O’Shea Jackson Jr., Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Bonnie Piesse, Sung Kang ou Simone Kessell.

O teaser trailer, de um minuto e 46 segundos de novas imagens, já conta com dezenas de milhares de visualizações à hora de publicação deste artigo em várias plataformas. A série é assinada por Deborah Chow (The Mandalorian) e tem produção executiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e do argumentista Joby Harold.