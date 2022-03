Endurance, navio de Ernest Shackleton, encontrado no fundo do mar, mais de 100 anos após o naufrágio

Navio que afundou na Antárctida em 1915 foi encontrado no último sábado, dia do centésimo aniversário do funeral de Shackleton. As imagens registadas pelos submarinos usados na expedição mostram a embarcação surpreendentemente bem preservada.

Os destroços do Endurance, navio do explorador britânico Ernest Shackleton (1874-1922) que o gelo da Antárctida aprisionou e que afundou no mar de Weddell há mais de um século, foi encontrado no último sábado (dia do centésimo aniversário do funeral de Shackleton), a cerca de três mil metros de profundidade, por uma equipa de investigadores. O veleiro de três mastros submergiu em Novembro de 1915, enquanto Shackleton tentava atravessar a Antárctida.