O que levou os juízes a condenar Ricardo Salgado? Sobretudo a prova documental

Os três juízes que condenaram esta segunda-feira o antigo banqueiro Ricardo Salgado a uma pena de seis anos de prisão efectiva por três crimes de abuso de confiança qualificada explicam em pouco mais de dez páginas como formaram a sua convicção, sublinhando a importância das provas documentais e considerando sem credibilidade as explicações dadas pela defesa do antigo líder do Banco Espírito Santo para a transferência de um total de 10,7 milhões de euros com origem no seu grupo familiar para contas de duas sociedades offshore controladas pelo banqueiro.