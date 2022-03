Parece chegado o momento em que a UE vai ter de se assumir como uma entidade geopolítica, com um papel e responsabilidade reforçados na governação global e em relação à sua vizinhança.

As implicações da guerra na Ucrânia vão ser vastas. Para o povo ucraniano em primeiro lugar, mas também para o papel de regras democráticas na ordem mundial, para o redesenho do mapa da Europa e para o futuro do projeto europeu.