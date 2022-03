Uma mulher foi violada a cada dez minutos no Brasil em 2021

O Brasil também registou 1319 feminicídios no ano passado, ou seja, uma mulher foi morta a cada sete horas no Brasil, dado que aponta uma ligeira queda de 2,7% face a 2020.

As violações de mulheres e meninas no Brasil aumentaram 3,7% em 2021 face ao ano anterior, com 56.098 casos registados, dado que indica que ocorreu uma violação a cada dez minutos, segundo um relatório publicado esta terça-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Entre 2020 e 2021 verificou-se o crescimento de 3,7% no número de casos de violações denunciadas no país, revertendo a queda de 12,1% registada entre 2019 e 2020.

“Esses dados mostram a necessidade da implementação urgente de políticas públicas de acolhimento, prevenção e repressão diante da violência contra a mulher no Brasil”, declarou Samira Bueno, directora da ONG, citada em nota à imprensa.

“Apesar de um ligeiro declínio no número de feminicídios, os números continuam muito altos”, acrescentou.

A taxa de mortalidade por feminicídio no Brasil foi de 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres, recuo de 3% face ao ano anterior, quando a taxa ficou em 1,26 mortes por 100 mil habitantes do sexo feminino.

O relatório, baseado em denúncias recolhidas em esquadras da polícia, diz respeito apenas a violações e crimes denunciados, que são apenas uma fracção de todas as violações cometidas de facto contra mulheres brasileiras.

Os dados mostram que o número de feminicídios aumentou particularmente de Fevereiro a Maio de 2020, no auge das medidas restritivas que levaram os brasileiros a ficarem confinados em casa no início da pandemia de covid-19.