Betina Lopes investiga cartas trocadas entre cientistas e crianças. Agora está no Top 100 de mulheres empreendedoras

“Na maioria das vezes, trabalho ao computador, leio livros e outros textos e também escrevo, tudo relacionado com a escola e com a aprendizagem da biologia” – este é um excerto de uma carta escrita em 2021 pela cientista Betina Lopes a uma menina em Moçambique a propósito da iniciativa Cartas com Ciência. A cientista explicava à estudante o seu trabalho. Ao longo de um ano, enviou-lhe três cartas (e recebeu outras três) e teve ainda a oportunidade de a conhecer através da plataforma Zoom. Além de ter trocado correspondência, a investigadora está também envolvida na monitorização e avaliação das actividades deste projecto e hoje é uma das 12 mulheres portuguesas incluídas no Top 100 de Mulheres em Empreendedorismo Social de 2022 revelado esta terça-feira, no Dia Internacional da Mulher.