A terceira face de uma moeda: estagflação?

O choque do lado da oferta em 2022 tem uma origem mais complexa do que o dos anos 70, uma vez que resulta da confluência de três fenómenos de probabilidade reduzida, como a guerra na Europa.

Até ao final da década de 60 os economistas estavam habituados a lidar com a gestão do binómio inflação/crescimento económico, como se das duas faces de uma moeda se tratasse, sabendo que sempre que o crescimento económico acelerava observavam-se pressões inflacionistas e, em sentido inverso, sempre que a economia desacelerava as pressões sobre os preços reduziam-se: eram os habituais choques do lado da procura.