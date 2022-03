Uma série sobre uma pandemia no meio uma pandemia e de tantas séries? Station Eleven é a paragem certa

Adaptação de best-seller chega finalmente a Portugal na terça-feira para assinalar lançamento da HBO Max. Os seus actores viveram uma pandemia duas vezes e contam ao PÚBLICO onde encontrar a beleza no pós-pandemia.

Quando a pandemia se abateu sobre o mundo, a televisão desatou a reagir — desatou é a palavra, porque se perderam muitas das amarras que prendiam os modos de fazer, o que se podia ou não mostrar “em televisão”; também se desfizeram nós e a ficção teve autorização para experimentar e fazer em pouco tempo, quase em directo. Nas primeiras semanas de covid-19, uma série nova estava em pausa de gravações. Era sobre uma pandemia, mas que nada tinha a ver com a covid-19. Baseada no romance Estação Onze (2014), Station Eleven tinha já filmado os primeiros dias de uma pandemia. O medo, os hospitais transbordantes, as compras desenfreadas. Os seus actores viveram uma pandemia duas vezes. “Houve uma mistura de realidades. É muito difícil distinguir o que aconteceu nos dois últimos anos”, admite a protagonista Mackenzie Davis.