Killing Eve: a história de Eve e Villanelle chega ao fim

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, SyFy, terça-feira, HBO Max

Com John C. Reilly no papel de Jerry Buss, que nos anos 1970 comprou os L.A. Lakers, esta série com produção executiva e realização do primeiro episódio a cargo de Adam McKay conta a história da famosa equipa de basquetebol na década de 1980, com estrelas com Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. É uma criação de Max Borenstein e Jim Hecht. Estreia-se no dia em que a HBO Portugal dá lugar à HBO Max.

Station Eleven, HBO Max, terça-feira

Uma das séries mais faladas do ano passado, esta adaptação do romance homónimo de Emily St. Mandel foca-se numa pandemia que faz desaparecer uma boa parte da população mundial. Vemos, ao longo de várias linhas temporais, o antes e o depois da pandemia, bem como o que se passa 20 anos depois. Aos comandos da série com Mackenzie Davis, Himesh Patel, Gael García Bernal ou Lori Petty está Patrick Somerville, que trabalhou em The Leftovers, série que tem muito em comum com esta, incluindo alguns argumentistas.

The Big Leap: O Grande Salto, FOX Life, terça-feira, 22h20

Baseada numa minissérie documental britânica, Big Ballet, The Big Leap é uma série musical algures entre a comédia e o drama que gira à volta dos concorrentes de um perigoso reality show de competição de dança. Criada por Liz Heldens, esta série da Fox chega cá após já ter sido cancelada nos Estados Unidos.

The Unusual Suspects, AMC, quarta-feira, 21h10

Num subúrbio rico de Sidney, um colar particularmente valioso é roubado a uma mulher de negócios filipina. A investigação policial que se segue começa a revelar os podres do bairro, com vários suspeitos e segredos a virem ao de cima, entre negócios ilícitos, casos e rivalidades. Uma série australiana criada por Jessica Redenbach. A estreia faz-se com um episódio duplo.

Turning Red, Disney+, sexta-feira

A realizadora chinesa-canadiana Domee Shi, que trabalhou em filmes como Divertida-mente, Incredibles 2 ou Toy Story 4 e realizou a curta-metragem Bao, que lhe valeu um Óscar, estreia-se nas longas no novo filme da Pixar, um exclusivo da plataforma de streaming da Disney que só chegará às salas de cinema nos países que não a têm. Centra-se numa adolescente de 13 anos, também chinesa-canadiana, a crescer em Toronto entre 2002 e 2003, que se transforma num panda vermelho quando sente emoções fortes.