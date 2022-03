Ricardo Salgado acusado de corromper vice-presidente do Banco do Brasil

Banqueiro brasileiro terá recebido mais de um milhão de dólares para conseguir que BES beneficiasse de instrumentos de liquidez no valor de 200 milhões de dólares aprovados pelo Banco do Brasil em 2011.

O antigo banqueiro Ricardo Salgado foi acusado de ter corrompido, com a ajuda de dois profissionais do Banco Espírito Santo (BES), em 2011, o então vice-presidente do Banco do Brasil. Em causa está o facto de este responsável brasileiro ter alegadamente recebido mais de um milhão de dólares como contrapartida por ter conseguido que o banco português beneficiasse de instrumentos de liquidez no valor de 200 milhões de dólares aprovados pelo Banco do Brasil (BdB) num contexto particularmente sensível, em que Portugal estava em riscos de ter de pedir ajuda externa.