Só com uma educação para o pleno exercício da cidadania, uma cultura integral, se poderá instruir os cidadãos do futuro, conscientes dos seus direitos e deveres, liberdades e garantias.

No seu celebrado romance distópico Nineteen Eighty-Four, George Orwell imagina que o nosso planeta será dominado em 1984 por três grandes Estados: a Oceânia, a Eurásia, a Ásia do Leste. O livro foi aprontado em 1948 e publicado no ano seguinte. O sucesso editorial foi enorme, pois a Guerra Fria dava os primeiros passos. Os conceitos centrais que baseavam os regimes políticos descritos por Orwell para 1984 eram o totalitarismo, a vigilância e a repressão.