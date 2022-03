Do choro às palavras: o início da linguagem e os efeitos da pandemia

Muitos dos bebés e crianças que passaram os seus primeiros meses/anos de vida nestas circunstâncias pandémicas parecem estar a ter, com mais prevalência, dificuldades na comunicação, atrasos no início da linguagem oral e mais alterações na produção de sons de fala.

Um curto espaço de tempo, mas um longo e complexo caminho de aquisições, separa o choro do bebé e as conversas com perguntas difíceis e respostas ainda mais complexas que surgem na relação de pais e filhos.