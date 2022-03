Duvall Hecht (1930-2022), as secas ao volante fizeram dele um pioneiro dos audiolivros

Muito tédio e muitas horas ao volante depois, Duvall Hecht começou a gravar livros em cassetes para ouvir no carro, no percurso trabalho-casa/casa-trabalho. Quando as cassetes de fita magnética estavam a dar os primeiros passos, fundou em 1975 a Books on Tape. Foi um dos pioneiros dos audiolivros.

Duvall Hecht transformou a monotonia das suas deslocações diárias numa indústria caseira. Com a Books on Tape converteu a palavra escrita em sons gravados, ajudando a popularizar o formato de audiolivro. Foi medalhista de ouro olímpico no remo, piloto do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e com a criação da Books on Tape, em 1975, tornou-se empresário, aproveitando a recente tecnologia das cassetes de áudio para oferecer aos bibliófilos uma nova maneira de consumir literatura. Hecht morreu na sua casa em Costa Mesa, Califórnia, com 91 anos.