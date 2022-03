Oleg Salenko: soviético, ucraniano e russo

Os países não duram para sempre, mas ficam para a história. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) deixou formalmente de existir em 1991 e deixou muitas heranças, também no desporto, onde foi uma superpotência. O futebol foi uma peça importante do grande mosaico desportivo soviético, com grandes jogadores e grandes equipas. Também o futebol se dividiu quando a União Soviética deixou de existir e obrigou os futebolistas a escolher lados. Oleg Salenko estava a ganhar balanço numa carreira promissora como avançado goleador quando teve de fazer essa escolha. Não conseguiu. Escolheu os dois.