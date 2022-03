Fim-de-semana na TV: Amélias, grandes representações, um velho amigo e Nogueira (s)em tabus

CINEMA

Protótipo

TVCine Top, sábado, 21h30

Drama de ficção científica escrito e realizado pelo estreante Gavin Rothery, com Theo James, Stacy Martin, Rhona Mitra, Peter Ferdinando e Toby Jones no elenco. O ano é 2049. George Almore, especialista em robótica, concentra-se em criar um andróide de última geração que seja o mais aproximado possível a um ser humano. O que ninguém sabe é que o seu verdadeiro propósito é transformá-lo em Jules, a mulher que morreu e que ainda ama.

O Professor e o Louco

RTP1, sábado, 00h55

Com Mel Gibson e Sean Penn como protagonistas, um drama biográfico sobre a amizade entre o professor escocês James Murray e William Chester Minor, um cirurgião norte-americano que foi responsável por mais de 10.000 entradas da edição original do conceituado Oxford English Dictionary. É dirigido por Farhad Safinia (na sua estreia em realização), segundo um guião que co-escreveu com John Boorman e Todd Komarnicki.

Virados do Avesso

RTP2, sábado, 1h07

Uma comédia popular de Edgar Pêra, com Diogo Morgado no papel principal. João é um escritor bem-sucedido que vive com o namorado. Está sob pressão para terminar um novo livro, mas anda desinspirado. O stress é tal que, um dia, acorda e não reconhece o companheiro. Na verdade, não se lembra sequer de que é homossexual. Mais: assume-se como solteirão convicto, amante da boa vida e de mulheres.

Por Quem os Sinos Dobram

TVCine Edition, domingo, 14h05

Dirigida por Sam Wood e estreada em 1943, a adaptação do romance de Ernest Hemingway juntou Ingrid Bergman e Gary Cooper, e foi um grande sucesso. Conseguiu nove nomeações para os Óscares e a estatueta de melhor actriz secundária para Katina Paxinou. É este o filme que abre Óscares: Melhor Representação, um especial dedicado a actores e actrizes galardoados pela Academia de Hollywood. Fica em exibição aos domingos, até 20 de Março. Hoje, além de Por Quem os Sinos Dobram, passam Escrito no Vento (às 16h45), Escândalo na Televisão (18h25), Annie Hall (20h25) e Encontro de Irmãos (22h).

Oldboy - Velho Amigo

Cinemundo, domingo, 22h30

Dae-soo é raptado e aprisionado num quarto de hotel sem qualquer explicação. Quinze anos depois, é libertado. Recebe dinheiro, um telemóvel e um fato novo. Desorientado, tenta descobrir por que razão foi preso. Mas o seu raptor ainda tem planos para ele. Realizado por Park Chan-wook, o filme trouxe de Cannes o Grande Prémio do Júri – uma das muitas distinções colhidas nos festivais.

O Sentido do Fim

RTP1, domingo, 1h

Tony Webster é um homem de meia-idade cuja tranquilidade é perturbada ao receber a notícia de que alguém lhe deixou um diário em testamento. Essa circunstância vai reavivar memórias dos colegas de faculdade e a lembrança de um grande amor, mas também trazer à tona as consequências de acções impensadas da sua já tão distante juventude. Com realização de Ritesh Batra e argumento de Nick Payne, o filme adapta o livro de Julian Barnes (Booker Prize em 2011). Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Emily Mortimer e Michelle Dockery dão vida às personagens.

HUMOR

Tabu

SIC, sábado, 21h45

Estreia. Em pleno pico da cancel culture, mas abraçando o princípio de que “excluir certos temas do humor é uma forma de discriminação”, Bruno Nogueira protagoniza um programa que “testa a ideia de que os temas mais sensíveis podem ser abordados sem receios ou pudores”, anuncia a SIC, sejam eles raça, deficiência, peso ou saúde mental. Em cada episódio, o actor e humorista convive com um grupo de pessoas que “vivem numa condição considerada sensível, vulnerável ou supostamente interdita ao riso”. Depois, desafia-se a fazer stand-up com base na experiência e perante essas mesmas pessoas.

MÚSICA

Festival da Canção

RTP1, sábado, 21h07

Directo. Na sua primeira semifinal, o 56.º Festival da Canção recebe Os Quatro e Meia com Amanhã, TheMisterDriver com Calisun, Diana Castro com Ginger ale, FF com Como é bom esperar alguém, Norton com Hope, Aurea com Why?, Kumpania Algazarra com A minha praia, Maro com Saudade, saudade, Valas & Os Astronautas com Odisseia e Fado Bicha com Povo pequenino. A combinação dos votos do júri e dos telespectadores irá eleger cinco para competirem na final, marcada para 12 de Março, onde também estarão os cinco escolhidos na segunda semifinal, a realizar na próxima segunda-feira. Esta noite, sobem também ao palco The Black Mamba (os vencedores do ano passado), Rita Redshoes, Expensive Soul e Rui Pregal da Cunha como convidados. A apresentação fica a cargo de Sónia Araújo e Jorge Gabriel, com Inês Lopes Gonçalves a reportar da green room. O canal público mantém-se em modo festivaleiro pela noite dentro, com a emissão de Portugal na Eurovisão - Rumo a Turim (às 23h58), um programa de memórias, factos e curiosidades sobre o percurso de Portugal no concurso, de 1964 até hoje.

Amélias - Amélia Muge

RTP2, domingo, 00h08

A dias da edição de Amélias, o novo álbum de Amélia Muge, o canal público estreia este programa sobre a preparação para os espectáculos que se avizinham. Realizado por Igor Martins, foi gravado durante uma residência no Auditório de Espinho, em Janeiro deste ano. O disco, servido pelo singles Chove muito, chove tanto e Meu coração emigrou, é apresentado com “uma homenagem à riqueza do canto feminino em grupo, muito dele a cappella”. Chega aos escaparates a 18 de Março e traz uma colecção de postais ilustrados pela artista.

ÓPERA

L’Ange de Nisida

RTP2, sábado, 22h04

Cento e oitenta anos depois de ter sido concluída por Gaetano Donizetti, a ópera L’Ange de Nisida estreou-se finalmente em 2019, em Bérgamo, a cidade natal do compositor italiano (depois de ter passado por Londres numa versão de concerto), integrada no Donizetti Opera Festival. Este é o registo desse momento tão aguardado quanto aplaudido. Impedida de se estrear no seu tempo, por um conjunto de infortúnios, a obra quase se perdeu. Se hoje a podemos ouvir, é graças ao trabalho de pesquisa e recuperação das partituras feito pela musicóloga Candida Mantica.

Foto L’Ange de Nisida

DOCUMENTÁRIOS

Super Sentidos

RTP1, 11h31

As orelhas dos elefantes, as antenas das borboletas, a língua bífida das cobras, os olhos das águias e as escamas dos crocodilos são órgãos reveladores dos sentidos apurados que povoam o reino animal, de alcance inimaginável para qualquer ser humano e, em muitos casos, ainda misteriosos. Esta série documental viaja pelos mais diversos habitats do planeta em busca desses Super Sentidos, ao longo de 13 episódios debitados semanalmente. A jornada começa pela visão, para provar que “há muito mais a dizer sobre ela do que parece à primeira vista”.

Dr. K's Exotic Animal ER

Nat Geo Wild, domingo, 17h

É de cobras que Susan Kelleher, veterinária de animais exóticos, trata no episódio de hoje. Estamos perante uma compilação de algumas das situações mais peculiares passadas no seu consultório, na Flórida (EUA), onde estes répteis são pacientes regulares. Há espaço para uma jibóia em fuga, uma pitão ferida e uma serpente a precisar de cirurgia urgente. Assim começa o ciclo Snake Month, que fica em antena todos os domingos, a partir desta hora, com selecções de episódios focados no fascínio e respeito por estas criaturas.

INFANTIL

Chovem Almôndegas (V. Port.)

Hollywood, sábado, 10h55

Desde criança que Flint Lockwood tem ideias geniais, mas pouco funcionais. Um dia, descobre uma fórmula que transforma água em alimentos. O problema está nuns “detalhes” que causam o caos na cidade de Mastiga e Engole.

O Panda do Kung Fu 2 (V.Port.)

Fox, domingo, 10h31

Po (voz de Marco Horácio na versão portuguesa), o mais adorado panda do Vale da Paz, está de volta mais confiante e com os Cinco Sensacionais como seus grandes amigos e aliados. Agora, no cargo de Guerreiro do Dragão, vai deparar-se com um novo e perigoso inimigo: Lord Shen, um pavão de ar terrífico com uma arma secreta e um exército de lobos famintos, que tenciona destruir o Kung Fu e conquistar toda a China. Pela segunda vez na sua vida, Po acabará por descobrir que as suas fragilidades sempre foram as suas maiores forças.