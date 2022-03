Dessalinização: transformar o mar em água potável

Que exemplos há em Portugal?

Algarve

A central dessalinizadora do Algarve está em fase de projecto. Está previsto que entre em funcionamento em 2025, mas ainda não se sabe qual a localização exacta. O Algarve é uma das zonas do país que mais sofrem com a seca e com a escassez de água, daí que esteja previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 400 milhões para apoiar as regiões do Algarve (200 milhões), Alentejo (120 milhões) e Madeira (70 milhões)