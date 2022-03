As vinhas de Odessa e o aquecimento global

Já sem a Crimeia, a principal região vinhateira do país, anexada em 2014 pela Rússia, restam-lhe ainda três zonas com importância: a costa do mar Negro em redor da cidade de Odessa, a Transcarpatia, junto da fronteira com a Hungria e Roménia, e a região a sul do rio Dnipro, perto das cidades de Kherson e Denieperpetrovsk. Há mais vinha noutros pontos da Ucrânia, até mesmo próximo de Kiev, mais a norte. Mas são pequenas manchas sem significado.