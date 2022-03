Festival Fantasporto retira filme russo da programação

Vladivostok era o único filme russo seleccionado para a edição deste ano do festival. Organização do Fantasporto decidiu retirá-lo em protesto pela ofensiva militar lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

O festival de cinema Fantasporto retirou o filme russo Vladivostok, do realizador Anton Bormatov, da programação deste ano e manifestou solidariedade com a Ucrânia, foi esta sexta-feira anunciado.

“O Fantasporto não pode deixar de se solidarizar com o sofrimento dos ucranianos e com a defesa da Democracia”, sublinha a organização do festival em comunicado.

Vladivostok, de Anton Bormatov, é uma produção da Mosfilm, o histórico e quase centenário estúdio de produção de cinema e televisão russo, “a entidade estatal para o cinema da Rússia”, explica o festival.

Segundo o Fantasporto, Vladivostok era o único filme russo seleccionado para a edição deste ano do festival e a sua escolha tinha sido anunciada “muito antes da invasão da Ucrânia”.

No entanto, o festival decidiu retirá-lo em protesto pela ofensiva militar lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

A 42.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto - Fantasporto decorrerá de 1 a 10 de Abril no Teatro Municipal Rivoli.