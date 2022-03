Sandro William Junqueira: “Quero fazer livros em carne viva”

A estranheza chega-nos logo pelo título: A Sangrada Família. É o quinto romance de Sandro William Junqueira (n. 1974) — foi actor, encenador e professor de expressão dramática. Este é um livro narrado a várias vozes, com as personagens — que insistem em dizer que o não são, mas sim pessoas — a falarem directamente para o leitor, quase olhos nos olhos como se estivessem num palco. E estiveram, embora as palavras, por vezes, tenham sido outras.