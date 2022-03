O que o cinema deve à Ucrânia

Muito antes de existir globalização já dela o cinema tinha sido pioneiro — desde finais do século XIX a nova invenção espalhara-se por vastas áreas do mundo, com a importação, primeiro da França e depois dos Estados Unidos, dos novos aparelhos de filmagem e projecção. Para mais o novo médium permitia uma escala de difusão rápida e alargada.

Era, é claro, uma globalização de troca desigual (e dessa situação também o cinema foi pioneiro, pois é isso que ora sucede) pois só alguns centros de produção tinham a capacidade de implantar redes de distribuição a escala internacional — mas também não deixaram de se ir constituindo cinematografias e escolas nacionais.

Foram-se também acumulando patrimónios específicos embora sem uma noção de preservação, que é muito mais tardia. Com a fundação das cinematecas, o impacto internacional de alguns movimentos (como o neo-realismo e a nouvelle vague) e a consolidação de festivais, foi-se constituindo um “cinema-mundo”, a noção de que a arte cinematográfica é uma experiência do mundo, das suas realidades, imaginários e Histórias.

Numa cinefilia não cristalizada num cânone formatado, há lugar — é mesmo fundamental — para que o cinema seja também fonte de conhecimentos, pondo-nos uma interrogação recorrente: por via desse cinema o que conhecemos nós de certos países, regiões, grupos humanos, culturas? E é assim que cabe agudamente agora pôr a questão: o que sabemos do cinema ucraniano, o que conhecemos da Ucrânia por via do cinema?

Foto Cavalos de Fogo, 1965

Acontece que mesmo com cinéfilos a resposta será muitas vezes rarefeita e haverá mesmo quem responda tão só com o nome de um realizador, Sergei Loznitsa, e o título de um filme seu, Maidan/A Praça, captando dir-se-ia que em directo as grandes manifestações de 2013/14 que acabaram por levar à queda do presidente pró-russo Viktor Ianukevich. Ora sucede que a História cinematográfica da Ucrânia é riquíssima.

Como se explica tão grande discrepância? Por desconhecimento, certamente, mas sobretudo porque a noção de uma cinematografia ucraniana é porosa, em grande parte recoberta pelo magma do cinema soviético. Mas se considerarmos esses dois polos conceptuais verificaremos, “descobriremos”, que não só filmes soviéticos dos mais marcantes foram rodados na Ucrânia, como que houve uma relativa autonomia (e não esqueçamos algo de fundamental, que mesmo no império soviético a Ucrânia tinha uma História, uma cultura e uma língua próprias) que permite falar mesmo de um cinema ucraniano.

Consideremos os títulos mais célebres da grande explosão do cinema soviético dos anos 20, desde logo O Couraçado Potemkin de Eisenstein: logo nos ocorre a celebérrima sequência das escadarias de Odessa — e como saberemos Odessa é a grande cidade portuária da Ucrânia, que não tem estado muito na actualidade mas havendo analistas que alertam para um possível ataque das tropas russas visando estabelecer um corredor entre a anexada península da Crimeia e as auto-proclamadas repúblicas secessionistas.

E outro célebre título, mesmo apontado como o mais importante documentário de sempre, O Homem da Máquina de Filmar de Dziga Vertov, onde foi rodado? Em Kiev e Odessa! E o outro mais citado filme de Vertov, o primeiro sonoro, como se chama? Sinfonia Donbass (Entusiasmo), Donbass sendo como já sabemos a região leste da Ucrânia por onde agora eclodiu o conflito.

O Couraçado Potemkin, O Homem da Máquina de Filmar ou Sinfonia Donbass são evidentemente filmes soviéticos rodados na Ucrânia e como tal paradigmas de um polo de consideração. Mas a caracterização do estatuto torna-se mais complexa quando atendemos a outro grande mestre, Aleksandr Dovjenko.

Dovjenko considerava-se um “cineasta ucraniano” e a sua apoteose é a propriamente designada “trilogia ucraniana”, Zvenigora, Arsenal e A Terra. Ora — e é este ponto que gostaria de sublinhar numa perspectiva conceptual — se Arsenal é um filme de propaganda soviética, o maravilhoso A Terra, um dos filmes mais influentes de sempre, é indubitavelmente um “filme ucraniano”, de todo fundado na realidade dos extremamente férteis campos do país.

(Precisaria de rever Zvenigora, mas tanto quanto me lembro é um hino às tradições ucranianas que se combina, na parte final, com o louvor do processo soviético de industrialização).

E é neste quadro conceptual, resultante por um lado da inscrição da Ucrânia no império soviético e por outro de características nacionais, que houve cineastas marcadamente soviéticos nascidos na Ucrânia, do académico Sergei Bondarchuk à grandíssima Larissa Shepitko, e que houve “cineastas ucranianos” ou “autores de filmes ucranianos” (já iremos aos porquê da distinção) como Mark Donskoi e o genial Sergei Paradjanov.

A Sombra dos Antepassados Esquecidos de Paradjanov, na distribuição internacional também intitulado Cavalos de Fogo (1965), é uma obra totalmente idiossincrática, voltando ostensivamente as costas a qualquer laivo de “realismo socialista”, um daqueles raros filmes que não se assemelham a nenhum outro e tanto mais singular quanto se funda numa etnia específica, os Houtsouris.

Paradjanov dizia: “Tenho três Pátrias: nasci na Geórgia, trabalhei na Ucrânia e morrerei na Arménia” (morreu, de facto). Era um arménio nascido em Tbilisi, a capital da Geórgia, e se formou como cineasta na Ucrânia. Foi vítima de banimentos e prisões (por homossexualidade) mas ainda foi consagrado internacionalmente como um mestre, já sob Gorbatchov.

Evocar Paradjanov implica referir esse caso único na história do cinema que é o seu périplo ao longo do tempo, pela Ucrânia/A Sombra dos Antepassados Esquecidos, Arménia/Sayat Nova (tem-se-lhe dado o título de A Cor das Romãs), Geórgia/A Lenda da Fortaleza de Souram, e enfim Azerbeijão/Ashib Kerib (há uma caixa da Midas com os quatro filmes).

Para o que agora importa há a sublinhar que foi no seio do cinema ucraniano (e depois de filmes — como a Rapsódia Ucraniana — que ele viria a renegar mas onde já existia um marcado sentimento autonómico) que emergiu um génio como Paradjanov, um “autor de filmes ucranianos”, embora não só.

Com referência antes do mais a A Sombra dos Antepassados Esquecidos alguns críticos têm postulado um “realismo poético ucraniano” termo que depois passou para ciclos de cinematecas. Não tenho conhecimentos nem teóricos nem de filmes que me permitam avaliar a pertinência dessa categoria. Mas sei sim que o filme de Paradjanov, singular como é, convoca outro caso de singularidade, anterior, O Cavalo que Chora de Mark Donskoi (que nos anos 30 dirigira a oficialíssima trilogia da autobiografia de Gorki) e tenho como adquirido que, sem quaisquer filiações directas, há todavia um “lirismo camponês” na história do cinema ucraniano, com laivos mesmo “panteístas“, de Dojvenko a Donskoi e deste a Paradjanov.

Foto Breves Encontros, de Kira Muratova

Mas houve mais. A partir de meados dos anos 80, já com Gorbatchov, foi possível descobrir o que se pode designar como “novo cinema soviético” dos anos 60, e uma autora sobressaiu, a ucraniana Kira Muratova, com o tocante intimismo de filmes como Breves Encontros e A Longa Despedida. A propósito dela e de outros (citam-se Yurii Ilienko, Boria Mchenko e outros) tem-se falado de uma “escola de Kiev” de que, à excepção de Muratova (que aliás estava sim ligada ao estúdio de Odessa), nada sei, mas da proposta de designação infere-se que por certo houve particularidades.

E claro temos agora o caso do mais veloz dos cineastas, Sergei Loznitsa, sobretudo documentarista, imparável (até fez um filme português, O Milagre de Santo António, encomenda do Curtas de Vila do Conde — e fica-se atónito com o modo como colheu os interstícios deste real), mestre de um cinema “em directo” como em Maidan, mas ainda mais espantoso em filmes de montagem de arquivos, como em Blockade, sobre o cerco de Leninegrado, ou Funeral de Estado, sobre as exéquias de Estaline (estão ambos em DVD), tornando-o no grande revisitador da História soviética.

Basta pois recordar a sequência das escadarias de Odessa em O Couraçado Potemkin e os filmes de Dziga Vertov, uma obra tão influente como A Terra de Dovjenko ou a singular genialidade de Paradjanov para saber que o contributo da Ucrânia para a arte cinematográfica é imenso.