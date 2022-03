O vício do dinheiro sujo russo

Vai haver muitas empresas com problemas de financiamento na Europa, com o capital russo a secar.

No verão de 2003, investigadores do Banco Mundial entrevistaram responsáveis de bancos de investimento e empresas de consultoria, com o objetivo de identificar os proprietários e as subsidiárias de 1700 grandes empresas russas. Depois, fizeram o mesmo com as empresas proprietárias e subsidiárias das primeiras, e assim sucessivamente, até identificarem os proprietários últimos de uma pirâmide de empresas.