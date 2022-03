Zé Maria, o fadista que cresceu a ouvir Amália e Elis Regina

O disco já teve apresentação ao vivo no CCB, no ciclo Há Fado no Cais, no dia 26 de Fevereiro, mas só sexta-feira chega às lojas. É a estreia discográfica de José Maria Souto Moura, que assina apenas Zé Maria neste álbum homónimo, com chancela do Museu do Fado. Produzido por Pedro de Castro, que assegura também a direcção musical e a guitarra portuguesa, tem João Filipe na viola de fado e Francisco Gaspar na viola-baixo e contrabaixo, com participações pontuais dos guitarristas Mário Pacheco (num tema que ele próprio musicou, Revelação) e Luís Guerreiro (em Túnica negra). O disco começou a ser gravado no início de 2021 e ficou pronto no início de 2022.