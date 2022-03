Empresa de videojogos Epic Games compra plataforma de música Bandcamp

A empresa de videojogos Epic Games comprou a plataforma de música Bandcamp, que prometeu manter a sua identidade, anunciaram esta quarta-feira as duas partes, sem divulgar os valores envolvidos.

Numa mensagem publicada no blogue da plataforma de streaming, conhecida por dar aos músicos uma possibilidade de receita muito superior às de outras plataformas do sector, o co-fundador e presidente executivo, Ethan Diamond, afirmou que a Bandcamp “vai continuar a operar como um mercado autónomo e uma comunidade de música” que, desde a fundação há 14 anos, já canalizou quase mil milhões de dólares para artistas.

“Vamos continuar a construir a Bandcamp em torno do nosso modelo ‘artistas primeiro’, no qual os artistas recebem cerca de 82% de cada venda”, escreveu Diamond, que garantiu que vai continuar a liderar a equipa.

No entanto, “nos bastidores”, vão passar a trabalhar com a Epic Games para “expandir internacionalmente e impulsionar o desenvolvimento da plataforma, desde as páginas de álbuns, a apps móveis e novos sistemas de pagamento.

Do lado da Epic, a empresa realçou que partilha com a Bandcamp “a missão de construir uma plataforma mais amigável para os artistas que permita aos criadores manter a maior parte do seu dinheiro arduamente arrecadado”.

A Epic Games é a empresa responsável por títulos como Fortnite e, segundo informações divulgadas em tribunal no contexto de um caso contra a Apple em 2021, emprega mais de três mil pessoas e gerou acima de cinco mil milhões de dólares de receita em 2020.