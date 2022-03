Cidade a cidade, o que aconteceu no sétimo dia de guerra?

As cidades de Mariupol, Kherson e Kharkiv foram as mais fustigadas pela ofensiva russa.

Ao sétimo dia da invasão russa da Ucrânia, as principais cidades parecem manter-se sob controlo ucraniano, mas a Rússia intensificou os bombardeamentos e está a fechar o cerco em vários pontos do país.

Kiev

A coluna militar russa com centenas de veículos, que foi captada por imagens de satélite, continua nos arredores, mas persistem as dúvidas sobre a sua real extensão e a velocidade a que se aproxima de Kiev.

Durante o dia não se registaram bombardeamentos directos à cidade, mas com o cair da noite surgiram relatos de explosões fortes no centro, junto à principal estação ferroviária, onde centenas de pessoas passaram o dia a tentar fugir para ocidente.

Nos subúrbios, houve combates em Bucha e a cidade de Irpin foi novamente atingida por bombas. Uma porta-voz do Metro de Kiev divulgou que cerca de 15 mil pessoas têm usado as suas estações como abrigo.

Kharkiv

A segunda maior cidade da Ucrânia continuou a ser um dos principais alvos das tropas russas, que bombardearam a sede da polícia regional, um edifício da universidade, um hospital e um edifício administrativo da câmara, entre outros locais. Durante a noite, após fogo intenso que provocou pelo menos 21 mortos e 112 feridos, pára-quedistas russos entraram em Kharkiv e envolveram-se em combates com as tropas ucranianas.

“Eles estão a disparar contra Kharkiv com toda a força imaginável e uma quantidade colossal de tanques está a aproximar-se”, disse à BBC o autarca Igor Terekho.

Odessa

Depois de alguns dias relativamente calmos, em que militares e população estiveram a preparar-se para um eventual ataque, houve relatos da aproximação de um navio de guerra russo. Mas o cerco à cidade, que o autarca local, ouvido pelo The New York Times, espera como uma inevitabilidade, ainda não começou.

Foto Um edifício da polícia atingido por um ataque em Kharkiv Serviços de emergência da Ucrânia

Kherson

O combate por Kherson, no sul, junto à foz do Rio Dniepre, continuou durante todo o dia. As forças armadas russas anunciaram de madrugada que tinham tomado o controlo completo da cidade, mas o presidente da câmara negou e disse que apenas tinham conquistado a principal estação de comboios e o porto fluvial, que permite o acesso ao Mar Negro. No Facebook, Igor Kolykhaev descreveu um cenário de “catástrofe humanitária” e pediu à Rússia que abra corredores para “retirar mortos e feridos e trazer comida e medicamentos”.

Ao início da noite, a situação não era clara. Ao New York Times, o presidente da câmara assumiu que as tropas ucranianas tinham saído da cidade para reforçar a defesa de Mykolaiv, mas a queda de Kherson ainda não era confirmada pelas autoridades nacionais.

Energodar

Entre Melitopol e Zaporizhzhia, perto da península da Crimeia, militares e população civil montaram uma barricada no acesso à maior central nuclear da Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atómica afirmou que a Rússia lhe comunicou que já estava a controlar a central, mas durante a tarde houve troca de tiros e até disparos sobre civis, segundo as autoridades ucranianas.

Mariupol

A cidade no Mar de Azov foi bombardeada durante horas na noite de terça-feira e as autoridades temem que tenham morrido “centenas” de pessoas. Os ataques incidiram em zonas residenciais, numa maternidade e numa escola, entre outras infra-estruturas civis. O vice-presidente da câmara disse à BBC que um bairro tinha sido “quase totalmente destruído”. Mariupol está cercada pelas tropas russas que penetraram pela Crimeia e pelas forças militares da autoproclamada República Popular de Donetsk.