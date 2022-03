Quatro cenários para a guerra da Ucrânia

É hoje uma assunção que o Plano A da ofensiva da Rússia na Ucrânia – a decapitação rápida do regime e a instalação de um regime fantoche pró-russo – foi impedido pela resistência ucraniana à invasão russa (e bielorrussa) e pela capacidade de os EUA e Reino Unido identificarem preventivamente as intenções do Kremlin. Ao fazê-lo, os EUA destruíram qualquer verniz de legitimidade dos pretextos da Rússia, deixando Moscovo isolado politicamente. É, pois, difícil ver a possibilidade da emergência de uma figura ucraniana que tenha legitimidade para se substituir a Zelenskii depois da tomada de Kiev.