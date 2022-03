O lince-ibérico tem menos mutações altamente nocivas do que o seu irmão lince-euroasiático

Não chegava ter um grande plano geral da informação genética do lince-ibérico – como já se tinha com a sequenciação do genoma deste felino. Agora, fez-se um plano mais aproximado desse material contido no seu ADN. Nessa análise, observou-se que as populações de linces-ibéricos têm uma carga menor de mutações altamente nocivas do que as populações de uma espécie irmã, o lince-euroasiático. Neste mesmo trabalho, publicado esta semana na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), também se elaborou um álbum com as revelações das mutações nocivas no lince-ibérico, o que pode ajudar na conservação deste animal.