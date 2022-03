O que é que a gordura tem que ver com a vitamina D?

Siga o podcast Vitamina P no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Precisamos de tomar suplementos ricos em Vitamina D se vivemos num país cheio de sol como Portugal? Neste Vitamina P, continuamos a série de episódios sobre suplementos alimentares com uma conversa dedicada à vitamina D, a famosa “vitamina do sol”.

A vitamina D é responsável por construir e manter os ossos saudáveis, regular os níveis de insulina e apoiar o sistema imunitário e o sistema nervoso. Só que, apesar de Portugal ser um país solarengo, investigadores portugueses concluíram que a população no país tem uma prevalência (superior à média europeia) de algumas alterações genéticas que levam a uma predisposição para o défice de vitamina D. E a alimentação pobre em gordura também não ajuda.

A convidada deste episódio é a nutricionista Conceição Calhau, uma das responsáveis pelo projecto Vitacov, um estudo pioneiro em Portugal que estuda a prevalência e impacto da vitamina D na população.

"Uma das razões [do défice em Portugal] é porque, como somos um país de sol, não temos o cuidado de monitorizar a vitamina D nem de a suplementar”, começa por esclarecer Conceição Calhau. “Por outro lado, temos uma dificuldade em sintetizar vitamina D em latitudes acima dos 35º. E nós estamos numa latitude de 39º ou 40º.”

No entanto, existem também factores genéticos e comportamentais por detrás do défice. “Nós já temos a população a fazer evicção a lacticínios”, explica Conceição Calhau, notando que a vitamina D é uma substância lipossolúvel que se encontra na gordura dos alimentos. “Se é uma vitamina que está na gordura nos alimentos, se só escolho alimentos magros, obviamente perdi vitamina D”, sublinha a investigadora.

Ao longo do episódio, além da importância da vitamina D, falamos também sobre a eficácia de suplementar e o impacto do protector solar.

A fechar o episódio, olhamos para manchetes sobre um estudo que - alegadamente - mostra como “panquecas e chocolates podem reduzir o colesterol”. Na realidade, o estudo foca-se em alimentos criados especificamente para reduzir o impacto do colesterol LDL (conhecido como o “colesterol mau") pela empresa Step One Foods. Neste episódio, desconstruímos as conclusões desse estudo.

