Como ter novas plantas em casa sem perder tempo a semear

Há dois anos, a pandemia empurrou as pessoas para casa e, consequentemente, dispararam as vendas de plantas para decoração. Os novos donos de plantas de casa vêem-se agora com dúvidas quanto a expandir ou não a colecção que iniciaram em 2020. As plantas podem ser caras e o processo de semeio é demorado. Mas existe uma forma mais fácil e mais barata de ter novas plantas domésticas: a partir de um pedaço de outra planta já crescida.