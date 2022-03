As expectativas lutam-se no ringue

Depois de Birdland e Lua Amarela , Pedro Carraca volta em Taco a Taco às dores de crescimento, às expectativas e ao lugar que cada um vai escolhendo ocupar no mundo. De 2 de Março a 2 de Abril, o Teatro da Politécnica calça as luvas.

A primeira vez que vemos Max Brocklehurst (Tiago Dinis) e Stevie Nimmo (Marco Mendonça), surgem-nos acompanhados por uma variação de We will rock you, dos Queen, a música perfeita para acordar os músculos, deixar os sentidos em alerta, criar o ambiente de antecipação e ferver o sangue antes do tremendo combate que irá ter lugar. Max aparece com a cara coberta por uma máscara de luta livre, calça umas luvas de boxe e repete para si mesmo palavras de incentivo roubadas a um vídeo de wrestling a que assistiu vezes suficientes para as saber de cor. “Cumprimenta os teus adversários! Conta como foi duro e te deram trabalho, como foi difícil vencê-los”, diz para si mesmo. “Derrotaste o adversário. Provaste o teu valor. O vencedor és tu e só tu! És adorado por todos! Bom trabalho!”