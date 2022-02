Putin e Zelensky: Uma guerra com duas formas diferentes de comunicar

Entre os líderes russo e ucraniano há diferenças notórias na forma de comunicação com os cidadãos dos seus países e com a comunidade internacional. Zelensky tem nas redes sociais uma forma directa de fazer chegar informação à população, já Putin mostra-se mais institucional, preferindo a televisão como forma de vincular a sua mensagem. Neste P24 ouvimos o editor de redes sociais do PÚBLICO, Pedro Guerreiro.

