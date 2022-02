Apoios “são relevantes”, mas faremos refinaria de lítio “de qualquer das formas”, diz Northvolt

A escolha da localização de uma futura unidade de processamento de lítio em Portugal tem sido um trabalho demorado, mas está mais perto do final. Depois de um “processo de selecção muito exaustivo”, assente em cerca de duas dezenas de critérios, a Galp e a Northvolt, que anunciaram esse projecto em Dezembro, passaram de uma lista com “30 localizações possíveis” para uma “shortlist com duas ou três localizações”, disse ao PÚBLICO Maria Åstrand, administradora da empresa sueca de baterias de ião de lítio com o pelouro das matérias-primas.