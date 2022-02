Inspecção investiga professor acusado de agressão e a forma como escola lidou com o caso

A Inspecção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) está a investigar um professor de Informática da escola D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, acusado pelos encarregados de educação de agressões físicas e violência psicológica sobre alunos do 2.º ciclo. O processo de inquérito foi aberto pelo agrupamento, que acabou por pedir o apoio do organismo central alegando falta de meios. Sob escrutínio está também a forma como as direcções escolares lidaram com o caso ao longo dos anos.