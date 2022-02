Revisionismos de um mundo extinto

O que acontece na página 151 é muito simples: Benjamin (“Bibi”) Netanyahu debruça-se sobre a “nudez pálida” do irmão mais novo, começa a dar-lhe piparotes no pénis enquanto observa a sua fralda recheada e comenta: “Bolachinhas de cocó. Bolachinhas de chocolate com pepitas de cocó”. “Bibi” tem dez anos. O irmão tem sete. O leitor, tenha a idade que tiver, sente-se em boas mãos.